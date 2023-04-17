В Прикамье практически остановилось падение авторынка

В марте 2023 года в Пермском крае было зарегистрировано 1277 новых легковых автомобилей, что на 7 штук или 0,6% меньше, чем в марте 2022 года. Такие данные «Ъ-Прикамье» предоставила компания VERRA.

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Рост продаж в прошлом месяце показали семь брендов: Lada (с 411 до 623 автомобилей год к году), Chery (с 31 до 136 шт.), Haval (с 23 до 103 шт.), Geely (с 13 до 40 шт.), Exeed (с 7 до 36 шт.), Changan (с 3 до 13 шт.), а также ушедшая с российского рынка японская Subaru (с 2 до 3 шт.). Также 100%-й рост продемонстрировала марка Omoda, однако это связано с тем, что в марте прошлого года она еще не была представлена на российском рынке. Всего в марте 2023-го в Прикамье было продано 55 автомобилей Omoda.

Сильнее всего в количественном отношении сократилась регистрация машин брендов Toyota (со 122 до 29 шт.), Renault (со 103 до 10 шт.), Kia (со 118 до 37 шт.) и Hyundai (со 120 до 45 шт.).

Стоит отметить, что в марте 2022 года на фоне ухода из РФ европейских, американских и японских автомобильных брендов авторынок в Прикамье уже был существенно сокращен — продажи новых авто тогда упали на 57% по сравнению с мартом 2021-го.

Всего за январь — март 2023 года в регионе было поставлено на учет 3324 новых автомобиля.

Автомобилей с пробегом в Прикамье в I квартале 2023 году было зарегистрировано 18 641 штука, что на 13,2% больше, чем в аналогичный период прошлого года (тогда в крае зарегистрировали 16 461 подержанных авто).