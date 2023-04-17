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Red Arena в Красной Поляне переименовали в честь Ольги Бузовой

Игорная зона «Красная Поляна» переименовала концертную площадку Red Arena, с 17 апреля объект называется Buzova Arena. Об этом сообщили в пресс-службе игорной зоны.

Фото: Игорная зона «Красная Поляна»

Фото: Игорная зона «Красная Поляна»

«Насколько мне известно, это первый подобный случай в нашей стране. Разумеется, быть первой всегда приятно»,— прокомментировала Ольга Бузова.

В связи с чем было принято решение о переименовании площадки — не сообщается.

Известно, что 22 апреля на «Красной Поляне» состоится шоу Ольги Бузовой «Вот она Я!».

Buzova Arena — это многофункциональная площадка-трансформер площадью 4,6 тыс. кв. м и вместимостью до пяти тысяч человек для проведения развлекательных и деловых мероприятий.

Тат Гаспарян

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