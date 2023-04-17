«Эрмитаж-Урал» показал отреставрированную «Стыдливость» Кристофоро Викари

Итог реставрации работы швейцарского скульптура Кристофоро Викари (1846-1913 года) «Стыдливость» представили в центре «Эрмитаж-Урал» в Екатеринбурге. Скульптура выполнена из алебастра и восстановлена за семь месяцев в рамках социального проекта «Неделя женского здоровья "Гедеон Рихтер"».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Стыдливость» швейцарского скульптура Кристофоро Викари (1846-1913 года)

Фото: Анастасия Таначева «Стыдливость» швейцарского скульптура Кристофоро Викари (1846-1913 года)

Фото: Анастасия Таначева

В ходе реставрации сотрудники музея удалили поверхностные загрязнения, старые лакокрасочные слои и следы предшествующей реставрации. Была проведена серьезная работа по восстановлению утраченных и поврежденных фрагментов скульптуры (кончиков пальцев, рук), мастиковке и тонировке швов.

«Стыдливость» станет предметом постоянной экспозиции западноевропейского искусства XV – начала XX века центра «Эрмитаж-Урал». «Скульптура это такой раздел, который не всегда многочислен в собраниях региональных музеев. Поэтому, конечно, приятно, что вещь такого периода времени обретает свое место»,— отметил на презентации директор Екатеринбургского музея изобразительных искусств (ЕМИИ) Никита Корытин.

«Вообще восстановление чего-либо — не просто приобретение, а именно восстановление, возвращение к исходному состоянию. Это сродни, наверное, лечению, восстановлению здоровья»,— отметила заместитель главы Екатеринбурга Екатерина Сибирцева. Операционный директор «Гедеон Рихтер Фарма» Елена Пархонина выразила мнение, что «Стыдливость» отражает целомудренную душу русской женщины.

Скульптура «Стыдливость» была передана в числе первых пяти произведений искусств в собрание Свердловской картинной галереи (сейчас ЕМИИ) из Свердловского областного краеведческого музея в 1936 году. Она хранилась в музее в течение 87 лет, но была не в экспозиционном виде. Ее реставрация началась в октябре 2022 года.

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Анастасия Таначева