В Пермском округе будут судить бизнесмена за обналичивание 218 млн рублей

В Пермском крае утверждено обвинительное заключение в отношении мужчины, обвиняемого в обналичивании более 218 млн руб. Как сообщает прокуратура Пермского края, ему инкриминируется ч. 1 ст. 187 УК РФ (Неправомерный оборот денежных средств), речь идет о 24 эпизодах преступной деятельности в период с 2015 по 2022 год. По версии следствия, он действовал через зарегистрированную в Пермском районе фирму и оформлял фиктивные финансовые поручения, используя счет других подконтрольных юрлиц.

«При этом организации, на чьи расчетные счета переводились деньги, являлись «фирмами-однодневками» и финансово – хозяйственной деятельности не осуществляли», - сообщает надзорный орган. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.