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Кубанская агрофирма «Южная» увеличит производство саженцев винограда на 200 тыс. штук

В текущем году крупнейший питомник России, принадлежащий кубанской агрофирме «Южная» (ГК «Ариант»), произведет 2,7 млн саженцев винограда. Это на 200 тыс. саженцев больше, чем в прошлом году, сообщили в пресс-службе ГК «Ариант». Всего же в 2023 году в Краснодарском крае планируется вырастить 4,2 млн штук саженцев — на 27% больше, чем в прошлом году.

Фото: пресс-служба ГК «Ариант»

Фото: пресс-служба ГК «Ариант»

В питомнике агрофирмы «Южная» выращивают сорта группы пино, мерло, шардоне, мускат, уньи блан. Предприятие рассчитано на производство до 3 млн саженцев в год. Также фирма занимает 67% кубанского рынка производства данной категории посадочного материала. Площадь виноградников агрофирмы «Южная» составляет 9,4 тыс. га. В текущем году эта площадь увеличится еще на 500 га.

«Мы применяем систему штрихкодирования, благодаря которой можно отследить всю историю саженца — от стадии заготовки до посадки. Мы можем посмотреть, как менялись физико-химические свойства черенков (влажность, запас питательных веществ), проверить длительность хранения, вымачивания, дезинфекции, стратификации, отследить режимы температуры и влажности помещений на всех технологических этапах производства саженцев»,— цитирует пресс-служба начальника производства питомника АФ «Южная» Вячеслава Самощенко.

Анастасия Назарова

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