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В Югре могут быть частично затоплены шесть населенных пунктов

В Ханты-Мансийском автономном округе в зону возможного затопления в связи паводкоопасным сезоном попадают 46 населенных пунктов, в шести из которых имеют большой риск частичного затопления, сообщили в пресс-службе правительства ХМАО-Югры.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По данным правительства, риск частичного затопления есть у населенных пунктов Корлики (Нижневартовский район), Тайлакова (Сургутский район), Саранпауль, Хурумпауль, Няксимволь и Хулимсунт (Березовский район). Для получения оперативной информации на реках округа установлены 47 гидрометеорологических постов.

Как сообщили в пресс-службе, 18 апреля пройдет подрыв льда на двух затороопасных участках Оби: в районе поселков Кирпичный и Нялинское Ханты-Мансийского района.

Полина Хабарова

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