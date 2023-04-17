В Ярославской области осужден водитель, по вине которого погиб младенец

Ростовский районный суд Ярославской области признал виновным Александра Семенова в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть ребенка, сообщили в пресс-службе областного суда. Преступление было совершено в состоянии опьянения. Мужчина приговорен к 8 годам лишения свободы с последующим лишением права управления транспортными средствами в течение 2 лет. Кроме того, по решению суда, осужденный должен возместить родителям ребенка 3 млн руб. Приговор вступил в силу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Последствия ДТП

Фото: УМВД по Ярославской области Последствия ДТП

Фото: УМВД по Ярославской области

Суд установил, что ночью 17 мая 2022 года на трассе М-8 на территории Ростовского района автомобиль Ford Focus под управлением нетрезвого водителя Александра Семенова на полном ходу столкнулся с движущимся впереди него автомобилем koda Yeti. В машине ехала семья с двумя детьми в детских креслах. В пресс-службе подчеркнули, что водитель не тормозил и не пытался уйти от столкновения. После столкновения 11-месячный мальчик находился без сознания. Водитель другой машины довез маму с мальчиком до ближайшей больницы, но ребенка спасти не удалось.

На месте аварии осужденный отказался от медицинского освидетельствования. В суде он признал вину частично, подтвердив, что находился в состоянии опьянения. Александр Семенов рассказал, что выпил около 300 грамм водки.

Алла Чижова