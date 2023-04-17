На улицах Нижнего Новгорода появится более 4 тысяч электросамокатов

Мэрия Нижнего Новгорода заключила соглашение о соблюдении правил использования электросамокатов с компаниями-операторами. Как сообщили «Ъ-Приволжье» в мэрии, оно предполагает ограничение скорости движения самокатов до 25 км/ч. На территориях с плотным туристическим потоком разрешенная скорость – до 15 км/ч. Детям до семи лет запрещено пользоваться техникой без сопровождения взрослых.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По словам главы города Юрия Шалабаева, в 2022 году в Нижнем Новгороде жители и гости города совершили больше 2 млн поездок на электросамокатах. По сравнению с 2021 годом их количество возросло на треть. В 2023 году компании-операторы Whoosh и Urent планируют увеличить количество электросамокатов до 4 тыс. единиц, а количество парковок превысит 400. С 1 марта электросамокаты получили официальный статус, как средство индивидуальной мобильности. Они признаны частью городской транспортной системы.

По данным городского туристско-информационного центра, для тех, кто передвигается на самокатах, уже составляют специальные туристические маршруты. Например, Государственный музей А.М.Горького в 2022 году стал предлагать экскурсию по знаковым местам из жизни великого писателя.

Андрей Репин