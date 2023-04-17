Доходы курортно-туристского комплекса Сочи за 2022 год выросли на 18%

Доходы курортно-туристского комплекса Сочи в прошлом году в сравнении с аналогичным периодом 2021 года выросли на 18%, до 57 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

По объемам курортно-туристских услуг курорт занимает первое место в Краснодарском крае, обеспечив более 57% регионального объема доходов отрасли.

Основным фактором роста экономики Сочи является розничная торговля, на долю которой приходится более 50% экономики города (14% краевой экономики). Оборот крупных и средних организаций курорта за 2022 год составил 263 млрд руб., превысив показатель 2021 года на 1,5%.

Транспортная логистика и авиасообщение Сочи продемонстрировали динамику 132% к аналогичному периоду 2021 года. В Краснодарском крае Сочи замыкает четверку лидеров 2022 года с оборотом 31 млрд руб.

Тат Гаспарян

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