В Ростове установили тактильную копию Успенского собора

В Ростове Ярославской области установили тактильную копию Успенского собора, сообщили в региональном правительстве. Арт-объект установлен в рамках социокультурного проекта «Особый взгляд на "Золотое кольцо"». Уличные металлические тактильные модели памятников архитектуры и культурного наследия России должны помочь слепым и слабовидящим людям лучше понять формы, структуры и размеры объектов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тактильная мобель Успенского собора и звонницы в Ростове

Фото: Правительство Ярославской области Тактильная мобель Успенского собора и звонницы в Ростове

Фото: Правительство Ярославской области

«Это еще один шаг к тому, чтобы уникальные памятники "Золотого кольца" стали доступнее для туристов с ограниченными возможностями здоровья. Еще два таких объекта ранее появились на территории Угличского кремля — Дворец царевича Димитрия и Церковь царевича Димитрия "На крови"»,— сказал первый заместитель председателя правительства Ярославской области Максим Авдеев.

Проект «Особый взгляд на "Золотое кольцо"» реализует Министерство культуры РФ и Благотворительный фонд Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт».

Антон Голицын