В Ростове на проведение гала-концерта в честь Дня Победы направят 5 млн рублей

Управление культуры Ростова-на-Дону объявило конкурс по поиску подрядчика для организации концерта в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Театральной площади. Стоимость контракта составляет 4,99 млн руб. Информация о конкурсе содержится на сайте госзакупок.

Согласно прилагаемой документации, исполнителю предстоит создать сценический комплекс, доставить, разгрузить и смонтировать необходимое для проведения концерта техническое оборудование. На площади будет установлена сцена с тремя крупногабаритными экранами, художественным светом, звукоусилителями. Также подрядчик будет демонтировать декорации и технику после мероприятия до вечера 11 мая.

Подача заявки на участие в конкурсе возможна до 24 апреля.

Анастасия Назарова