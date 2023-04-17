В марте количество выданных потребкредитов на Кубани увеличилось на 22%

В марте в Краснодарском крае выдали 40,9 тыс. потребительских кредитов, что на 22,2% больше, чем в феврале. Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

По количеству выданных кредитов Кубань занимает третье место среди всех регионов РФ. Ее опережают только Москва (65,6 тыс. ед., +25,9%) и Московская область (56,6 тыс. ед., +24,4%). В топ-5 также входят Санкт Петербург (40 тыс. ед., +24,4%) и Татарстан (35,7 тыс. ед., +23,5%).

Больше всего количество выданных кредитов увеличилось в Волгоградской области, на 28,4%, до 18,7 тыс. Регион занимает 19-е место в рейтинге.

На последнем месте оказалась Белгородская область, где было выдано 10,8 тыс. ед. кредитов. При этом динамика их выдачи в регионе выросла на 22,4%. В топ-3 аутсайдеров рейтинга также вошли Удмуртия (12,4 тыс. ед., +21%) и Тульская область (11,6 тыс. ед., +24,9%).

Всего в России в марте 2023 года банки выдали 1,09 млн единиц потребкредитов, что на 22,4% больше по сравнению с предыдущим месяцем. До этого три месяца подряд наблюдалась отрицательная динамика. Однако полностью компенсировать предшествующее падение, по мнению директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, не удалось. Выдача вернулась только на уровень лета прошлого года.

«Вместе с тем стоит отметить, что на фоне общей неопределенности заемщики с осторожностью прибегают к новым кредитным обязательствам, многие склоняются к сберегательной модели финансового поведения»,— отметил Алексей Волков.

Татьяна Ручкина

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