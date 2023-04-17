Нижегородская ассоциация промышленников расширила присутствие в муниципалитетах

Нижегородская ассоциация промышленников и предпринимателей (НАПП) 17 апреля открыла районную ассоциацию в Починковском муниципальном округе. Трехстороннее соглашение о создании объединения подписали генеральный директор НАПП Александр Аносов, глава ассоциации муниципальных образований Нижегородской области Александр Щелоков и глава МСУ Михаил Ларин.

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Также в совещании принял участие член правления Российского союза промышленников и предпринимателей Михаил Гапонов, отметив важность решения о создании ассоциации промышленников и предпринимателей Починковского муниципального округа, которая открыта при поддержке президента РСПП Александра Шохина.

Сегодня в Нижегородской области действуют 12 окружных ассоциаций промышленников, сообщил «Ъ-Приволжье» господин Аносов. «Мы планируем и дальше развивать сеть ассоциаций в муниципалитетах и задействовать территории, которые не были исконно промышленными, но широко представлены в сфере малого и среднего предпринимательства, сельского хозяйства и строительства», — подчеркнул Александр Аносов.

Следующим этапом развития НАПП анонсировано создание ассоциации промышленников и предпринимателей Ветлужского муниципального округа. «Мы хотим охватить представительствами север и юг Нижегородской области. Важно, чтобы бизнес из отдаленных районов мог донести свою точку зрения до правительства региона», — заключил господин Аносов.

Владимир Зубарев