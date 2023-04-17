Shot: в Нижнем Тагиле студентка-медик сообщила о минировании колледжа, чтобы не идти на учебу

В Нижнем Тагиле 18-летнюю студентка сообщила о минировании медицинского колледжа, потому что не хотела идти на учебу. По данным telegram-канала Shot, в отношении девушки возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма объекта социнфраструктуры). Ей грозит до пяти лет лишения свободы.

По информации Shot, студентка создала фейковую страницу и разослала однокурсникам сообщение, в котором якобы перечислялся список кабинетов, в которых лежит пакет с «бомбой». Впоследствии угрозы минирования не подтвердились, а девушку задержали.

Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых заявил «Ъ-Урал», что полиция Нижнего Тагила сейчас проверяет данную информацию. «Если распространяемая информация окажется достоверной, общественность будет проинформирована»,– уточнил полковник Горелых.

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