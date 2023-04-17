В Петербурге собрали почти пять тонн опасных отходов за неделю

С 10 по 16 апреля аварийные экослужбы Петербурга собрали 4,9 тонны опасных отходов на территории города. Об этом 17 апреля рассказали в пресс-службе Смольного.

Более 4,7 тонны было принято от горожан в пунктах приема опасных отходов. На утилизацию отправили около 2,5 тыс. кг батареей и аккумуляторов, 1 тыс. кг автомобильных покрышек, 381 кг люминесцентных и 20 кг светодиодных ламп, 336 кг химических отходов, 301 кг оргтехники и бытовой техники, 84 кг лекарственных препаратов с истекшим сроком годности и 3 кг термометров.

Специалисты экологических служб провели 36 выездов. Почти все — 33 выезда — проведены в рамках обследований после ликвидации аварийных ситуаций от ртутных загрязнений. Два выезда связаны с химическими загрязнениями, с них вывезли 163 кг химотходов. На один выезд выехала бригада специалистов по радиационным загрязнениям.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте