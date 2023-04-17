Global Ports планирует увеличить перевалку удобрений «ФосАгро» до 3 млн тонн в год

На ежегодной транспортно-логистической выставке «ТрансРоссия» ГК Global Ports и Группа «ФосАгро» подписали меморандум о сотрудничестве. Совокупный объем грузопотока составит не менее 3 млн тонн в год, сообщает оператор контейнерных терминалов в России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Группа компаний Global Ports Фото: Группа компаний Global Ports

С 1 января 2024 года морские терминалы Global Ports в Санкт-Петербурге «Первый контейнерный терминал» и «Петролеспорт» будут наращивать перевалку минеральных удобрений, производимых на производственном кластере «ФосАгро» в Вологодской области.

«В порту грузы будут переваливаться на морской транспорт по контейнерной технологии с помощью специализированных контейнеров»,— говорится в сообщении.

По итогам 2022 года группа Global Ports обработала 0,7 млн тонн минеральных удобрений группы «ФосАгро» на терминале «Петролеспорт».

В Краснодарском крае «ФосАгро-Регион» представлена компанией «ФосАгро-Кубань» — ведущий поставщик минеральных удобрений аграриям юга России. Компания обеспечивает сельхозтоваропроизводителей Кубани фосфорными, азотными и комплексными минеральными удобрениями. Центры дистрибуции компании расположены в Выселковском, Каневском, Славянском и Успенском районах Краснодарского края.

Тат Гаспарян

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