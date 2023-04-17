В Челябинской области число предприятий с госборонзаказом выросло в четыре раза

В 2022 году количество предприятия, которые выполняют государственный оборонный заказ в Челябинской области, увеличилось в четыре раза. Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер на заседание оперативного штаба по содействию промышленным предприятиям региона в выполнении гособоронзаказа.

По мнению главы региона, южноуральские промышленники «оперативно и ответственно отреагировали на возросшие требования армии». «Для всех очевидно, что специальная военная операция потребовала коренной перестройки работы оборонно-промышленного комплекса. В нашей области это видно по статистике – с начала 2022 года количество предприятий, выполняющих гособоронзаказ, выросло в четыре раза»,– рассказал Алексей Текслер. Он отметил, что профильные предприятия в сжатые сроки скорректировали темпы и номенклатуру изделий.

На совещании обсуждалась проблема дефицита кадров. Оперативный штаб будет постоянно мониторить ситуацию и помогать предприятиям. При этом будут учитываться требования и потребности, зафиксированные в перечнях Минпромторга России и поручениях президента. «Речь идет, в первую очередь, о строительстве, реконструкции и техническом перевооружении производственных мощностей. Задачи, которые стоят перед ОПК – кратное увеличение объемов производства. И одна из главных проблем – нехватка квалифицированных рабочих кадров»,– сказал губернатор.