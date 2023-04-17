На Всесвятском кладбище в Краснодаре появятся могилы с QR-кодами

На Всесвятском кладбище в центре Краснодара на надгробиях появятся QR-коды. Об этом сообщает «КубаньИнформ» со ссылкой на владельца похоронного бюро Евгения Тарасова.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Штрихкод позволит получить расширенную информацию об усопших.
«Любое время нашего поколения определяет тенденцию. Если хочешь прогуляться по Всесвятскому кладбищу, можно понять издалека, к какому времени принадлежит тот или иной монумент»,— говорит Евгений Тарасов.
Первый пилотный проект уже создан, он будет установлен на могиле девушки-архитектора.
«Очень много положительных отзывов. Мы не просто занимаемся ритуальными услугами, мы сейчас развиваем культуру ритуально-похоронного дела»,— добавил он.
Всесвятское кладбище — старейшее кладбище Краснодара. Основано в начале 30-х годов XIX века, считается, что на нем захоронено не менее 1,2 млн человек.
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