На Всесвятском кладбище в Краснодаре появятся могилы с QR-кодами

На Всесвятском кладбище в центре Краснодара на надгробиях появятся QR-коды. Об этом сообщает «КубаньИнформ» со ссылкой на владельца похоронного бюро Евгения Тарасова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Штрихкод позволит получить расширенную информацию об усопших.

«Любое время нашего поколения определяет тенденцию. Если хочешь прогуляться по Всесвятскому кладбищу, можно понять издалека, к какому времени принадлежит тот или иной монумент»,— говорит Евгений Тарасов.

Первый пилотный проект уже создан, он будет установлен на могиле девушки-архитектора.

«Очень много положительных отзывов. Мы не просто занимаемся ритуальными услугами, мы сейчас развиваем культуру ритуально-похоронного дела»,— добавил он.

Всесвятское кладбище — старейшее кладбище Краснодара. Основано в начале 30-х годов XIX века, считается, что на нем захоронено не менее 1,2 млн человек.

Тат Гаспарян

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