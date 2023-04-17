Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
обновлено 16:26

Жители Удмуртии взяли на 21% больше потребительских кредитов в марте

В марте жители Удмуртии взяли почти 12,5 тыс. кредитов на покупку потребительских товаров. Это на 21% больше показателя за февраль, сообщает пресс-служба НБКИ. Республика оказалась на 28 строчке среди 30 регионов-лидеров по динамика количества выданных потребкредитов.

Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

В целом по России в марте 2023 года количество выданных потребительских кредитов составило 1,09 млн единиц, увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 22,4%. В сравнении с аналогичным периодом 2022 года их число выросло на 128,5%.

«В то же время компенсировать предшествующее падение в полной мере не удалось, выдача лишь вернулась на уровень лета прошлого года. Вместе с тем, стоит отметить, что на фоне общей неопределенности заемщики с осторожностью прибегают к новым кредитным обязательствам, многие склоняются к сберегательной модели финансового поведения»,— отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...