Жители Удмуртии взяли на 21% больше потребительских кредитов в марте

В марте жители Удмуртии взяли почти 12,5 тыс. кредитов на покупку потребительских товаров. Это на 21% больше показателя за февраль, сообщает пресс-служба НБКИ. Республика оказалась на 28 строчке среди 30 регионов-лидеров по динамика количества выданных потребкредитов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

В целом по России в марте 2023 года количество выданных потребительских кредитов составило 1,09 млн единиц, увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 22,4%. В сравнении с аналогичным периодом 2022 года их число выросло на 128,5%.

«В то же время компенсировать предшествующее падение в полной мере не удалось, выдача лишь вернулась на уровень лета прошлого года. Вместе с тем, стоит отметить, что на фоне общей неопределенности заемщики с осторожностью прибегают к новым кредитным обязательствам, многие склоняются к сберегательной модели финансового поведения»,— отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.