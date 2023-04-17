Комиссия по ПЗЗ согласовала концепцию застройки будущего комплекса на месте ЖК «Арсенал»

Пермская комиссия по землепользованию и застройке повторно рассмотрела концепцию группы «Мегаполис» по застройке бывшей IV очереди ЖК «Арсенал». Заявитель просит повысить высотность застройки на своем участке с 6 до 20, 21, 22, 25 и 30 этажей. Территория в квартале №272 располагается в границах улиц Чернышевского, Вильгельма де Геннина, Модераха, Татищева и Героев Хасана. На этих землях предлагается установить соответствующие подзоны обслуживания и деловой активности местного значения Ц-2. Увеличить высотность строительства в квартале №272 планируется в рамках соглашения о развитии социнфраструктуры. По данным представителя краевого минимущества, девелопер уже подписал указанное соглашение. В марте проект застройки территории прошел публичные слушания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Архив «Ъ-Прикамье» Фото: Архив «Ъ-Прикамье»

Кроме того, «Мегаполис» готов заключить с властями дополнительное соглашение о безвозмездном строительстве на своей территории улично-дорожной сети. «Пока не будет соглашений о разработке документации по планировке территории и передаче улично-дорожной сети в собственность города Перми, даже при наличии соглашения по “социалке” я не буду запускать решения правительства о смене зонирования»,— обратилась глава регионального минимущества Лариса Ведерникова к присутствующим на комиссии застройщикам. При наличии таких соглашений краевые власти готовы согласовать с девелоперами освоение различных территорий. Министр напомнила про судебный процесс между «Сатурн-Р» и городскими властями, согласно которому застройщик ЖК «Арсенал» требует от мэрии не только изъять дороги в собственность, но и возместить более 250 млн руб. убытков за их содержание. Лариса Ведерникова заострила внимание на том, что «Мегаполису» в срочном порядке надо подписать второе соглашение, касающееся документации и улично-дорожной сети.

Члены комиссии согласовали повышение высотности строительства будущего комплекса.

Участок в квартале №272 «Мегаполис» приобрел у «Сатурн-Р» в 2021 году. Концепцию освоения участка площадью 7 га «Мегаполис» презентовал на региональном градсовете в ноябре 2022 года. На декабрьском заседании комиссии по землепользованию и застройке компания попросила повысить высотность застройки площадки с 6 до 20, 21, 22, 25 и 30 этажей. Там планируется возвести 130 тыс. кв. м жилья. Девелопер построит в комплексе два детских сада на 300 мест, с краевым минздравом ведутся переговоры о строительстве детской поликлиники на 100 посещений в смену. В жилом комплексе появятся остановки общественного транспорта, пешеходная аллея, объекты озеленения, подземные парковки и прочее.