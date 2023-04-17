Станцию метро «Выборгская» с 20 апреля частично закроют на вход в будние дни

Вход на станцию «Выборгская» «красной» ветки петербургского метрополитена будет ограничен на вход под рабочим дням до середины лета 2023 года, сообщила пресс-служба предприятия-перевозчика.

«В связи с капитальным ремонтом эскалатора изменяется режим работы наземного вестибюля станции "Выборгская"»— говорится в сообщении. Вход в вестибюль будет частично закрываться с 18:00 до 19:00. В дальнейшем метрополитен может скорректировать интервал закрытия с учетом пассажиропотока.

Ограничения вступят в силу 20 апреля и продлятся до 30 июня.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте