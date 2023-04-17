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В Оренбурге временно закроют доступ к пешеходному мосту через Урал

В Оренбурге началось благоустройство улицы Советской и верхней части набережной Урала. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Работы проводятся в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

Со стороны ул. Советской временно закроют доступ к пешеходному мосту через Урал. На набережную можно спуститься в районе Красной площади, по тропе здоровья и у автомобильного моста через Урал. На ул. Советской началась реконструкция на участке от памятника Чкалову до улицы Максима Горького и от улицы Максима Горького до улицы Правды. Эта часть улицы Советской также в ближайшее время будет закрыта на реконструкцию.

Андрей Сазонов

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