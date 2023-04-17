Нижний Новгород занимает третье место в РФ по обеспеченностью торговлей

В Нижнем Новгороде в 2022 году открылись 29 новых стационарных магазинов, а также 35 заведений общепита на 1,1 тыс. мест, сообщил заместитель директора городского департамента предпринимательства Вадим Власов.

По его словам, с 2019 года количество магазинов, кафе и предприятий сферы бытовых услуг в городе растет – их общая площадь составила 1,66 млн. кв. м. Обеспеченность торговыми площадями из расчета на тысячу жителей в Нижнем Новгороде вдвое выше нормативов. По этому показателю город находится на третьем месте в России после Самары и Екатеринбурга, опережая Москву, рассказал чиновник, докладывая депутатам гордумы о состоянии местного потребительского рынка.

Иван Сергеев