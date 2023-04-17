Сеймовская птицефабрика в четыре раза сократила чистую прибыль

Чистая прибыль ОАО «Агрофирма “Птицефабрика Сеймовская”» в 2022 году сократилась в годовом выражении в 3,9 раза, до 64,4 млн руб., следует из отчетности предприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Выручка птицефабрики в прошедшем году снизилась на 3,2% и составила 4,6 млрд руб. Кредиторская задолженность сократилась на 9,1%, до 423,6 млн руб., дебиторская подросла на 4,8% и превысила 1,1 млрд руб.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ОАО «Агрофирма “Птицефабрика Сеймовская”» зарегистрировано в Володарске с 1991 года. Уставный капитал составляет 1 млн руб. Основной вид деятельности – разведение сельскохозяйственной птицы. Президентом компании является Леонид Седов.

Владимир Зубарев