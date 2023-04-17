148 жителей Удмуртии пострадали от укусов клещей

В Удмуртии с жалобами на присасывание клещей обратились 148 человек, среди которых 26,4% — дети в возрасте до 17 лет. Как сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике, чаще всего обращались в Вавожском, Каракулинском и Увинском районах, а также в Можге и Ижевске.

При исследовании возбудитель клещевого энцефалита выявили в двух случаях из 105 — 1,9%, боррелиоза — в 16 случаях из 85 (18,8%). На анаплазмы обследовали 59 клещей, положительных результатов нет, а эрлихии выявили в одном случае из 59 (1,7%).