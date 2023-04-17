X5 Group открыла производство готовой еды в Петербурге

Ретейлер Х5 Group запустил собственное производство готовой еды в Санкт-Петербурге, сообщила компания в понедельник, 17 апреля. Площадка открылась на базе партнерской для холдинга фабрики Hot Hit.

На первом этапе работы новая площадка будет обеспечивать до 5 тыс. блюд из 35 наименований в сутки для 27 магазинов «Перекресток» в Петербурге. Позже планируется выход на 75 тыс. единиц готовой еды в день и отгрузка во все магазины X5 Group. Компания планирует также запустить подобные фабрики на базе партнерских производств и в других регионах, добавили в компании.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что X5 Group подключила к пилотному проекту раздачи еды с истекающим сроком годности несколько магазинов в Санкт-Петербурге.

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