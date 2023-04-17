Застройщику «Миловского парка» в Уфе не удалось сменить колонию на принудительные работы

Судья Ленинского райсуда Уфы Эльвира Якупова отказала в удовлетворении заявления осужденному на десять лет колонии общего режима за кражу денег дольщиков ЖК «Миловский парк» Дмитрию Комлеву о замене наказания на принудительные работы.

В январе прошлого года один из руководителей ООО «Килстройинвест» Дмитрий Комлев был приговорен Октябрьским райсудом Уфы к десяти годам лишения свободы, а двое других руководителей — Иван Арапов и Павел Рыцев — к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. В зависимости от роли и степени участия их признали виновными в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и причинении имущественного ущерба путем обмана (п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ). Вину признал только Павел Рыцев, но частично.

В июле по решению Верховного суда Башкирии приговор был смягчен: Дмитрию Комлеву срок снизили до восьми с половиной лет, а Ивану Арапову и Павлу Рыцеву дали пять с половиной и пять лет условно соответственно. Их освободили из-под стражи.

Адвокат Дмитрия Комлева Дамир Исмагилов утверждал, что жилищные вопросы практически всех дольщиков «Килстройинвеста» решены.

Помощница прокурора Ленинского района Алина Зубаирова и многие потерпевшие, собравшиеся в зале суда, были портив удовлетворения заявления. Свое решение некоторые из них аргументировали тем, что квартиры получили, «но не за счет Комлева», другие же и вовсе остались без жилья и без компенсаций.

Венера Хисамова, Уфа