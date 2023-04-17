Полицейского из Новопокровского района заключили под стражу за получение взятки от подозреваемого

Оперуполномоченного районного отдела полиции в станице Новопокровской заключили под стражу за получение взятки от подозреваемого в незаконной вырубке деревьев. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: stock.adobe.com Фото: stock.adobe.com

В феврале 2023 года следователь отдела полиции поручил 30-летнему полицейскому допросить местного жителя и проверить его причастность к незаконной вырубке деревьев. Оперуполномоченный был знаком с мужчиной и предложил ему передать 300 тыс. руб. Взамен полицейский обещал ему избрание наказания, не связанного с изоляцией от общества. Чтобы убедить мужчину дать взятку, полицейский сообщил ему об имеющихся в уголовном деле доказательствах его причастности к преступлениям.

13 февраля мужчина передал ему 200 тыс. руб. Однако позже он обратился с заявлением в следственный отдел. 7 марта 2023 года он снова встретился с оперуполномоченным и дал ему оставшуюся часть денег. В этот момент его задержали сотрудники краевого управления ФСБ России.

Полицейскому предъявили обвинение в посредничестве во взяточничестве в крупном размере (п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ) и злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ). По ходатайству следователя суд заключил его под стражу.

В ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщили, что на период проведения проверки полицейский был отстранен от исполнения служебных обязанностей.

«При подтверждении вины сотрудника он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке, а его руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности»,— отметили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Татьяна Ручкина

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