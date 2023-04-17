Парк «Швейцария» запросил грант на проведение второго фестиваля уличных театров

Президентский фонд культурных инициатив рассматривает заявку парка «Швейцария» на предоставление гранта в размере 5,4 млн руб. на проведение в августе второго фестиваля уличных театров «Улица». Общий бюджет фестиваля составит 8,8 млн руб.

Как сообщили в заявке организаторы, первый фестиваль «Улица» в 2022 году позволил собрать пять театральных коллективов из четырех городов страны, подготовить сразу несколько площадок для представлений на территории парка, привлечь около 50 тыс. зрителей. Теперь администрация парка хочет закрепить проведение фестиваля в «должном формате и стабильном режиме», отмечая, что проект может стать мощной точкой притяжения как для внутреннего, так и для внешнего событийного туризма.

Заместитель директора парка «Щвейцария» Михаил Баичкин на отчете в городской думе сообщил, что итоги грантового конкурса подведут 1 июля. Организация культурно-массовых мероприятий стала самой большой статьей затрат парка – в 2020 году «Швейцария» израсходовала на них 100 млн руб. из годового бюджета в 337,3 млн руб. Из доходов 45,7 млн руб. парк заработал самостоятельно на аренде, платных услугах и привлечении спонсорских средств, еще 291,5 млн руб. были предоставлены из бюджета Нижнего Новгорода в виде субсидии.

Иван Сергеев