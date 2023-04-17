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В Челябинской области приняли правила получения разрешений на полеты беспилотников

Оперативный штаб Челябинской области смягчил запрет на использование беспилотных воздушных судов (БВС). Для запуска аппаратов можно будет получить специальное разрешение, сообщает министерство общественной безопасности региона.

Алгоритм принятия решений о возможности использования дронов и квадракоптеров в порядке исключения был определен решением оперативного штаба 11 апреля. С начала февраля в регионе действует запрет на использование БВС, который не коснулся федеральных ведомств, органов региональной и муниципальной власти, подведомственных им учреждений, выполняющих гособоронзаказ предприятий, а также учреждения, обеспечивающие контроль и функционирование объектов инфраструктуры.

«Вместе с тем, как показывает практика, потребность в использовании БВС в рабочих целях возникает у организаций, учреждений и предприятий, не вошедших в указанный перечень»,– сообщает министерство. Чтобы получить специальное разрешение на запуск квадрокоптера необходимо обратиться с заявлением в администрацию муниципалитета, над территорией которого планируется запуск. В течение четырех рабочих дней чиновники примут решение о выдаче разрешения либо отказе. Каждый полет должен согласовываться с Екатеринбургским региональным центром Единой системы организации воздушного движения. Срок действия разрешения по рекомендации министерства общественной безопасности области не должен превышать пяти суток.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», запрет на использование БВС, в том числе детских игрушек с максимальной массой до 0,15 кг, был установлен решением оперативного штаба Челябинской области 7 февраля 2023 года и до снятия режима «Уровень базовой готовности».

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