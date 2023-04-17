Производителям детских товаров в Башкирии могут компенсировать часть затрат

Правительство Башкирии разработало меры стимулирования производителей детских товаров. На портале для публичного обсуждения проектов и действующих нормативно правовых актов республики опубликован проект Порядка предоставления в 2023 году субсидий из бюджета региона на возмещение местным производителям детских товаров части затрат. Речь идет о субсидировании участия в выставочной деятельности, продвижения продукции через электронные торговые площадки, размещения рекламы, сертификацию и получения заключения о подтверждении производства промышленной продукции на территории России. Публичное обсуждение проекта, на которое не поступило ни одного предложения, завершилось 14 апреля.

Как следует из документа, объем субсидии может составить 70% от затрат, но не более 3 млн руб.

Претендовать на получение господдержки смогут юрлица, зарегистрированные в Башкирии и начавшие производить детские товары не менее чем за один год до подачи заявления при наличии соответствующего сертификата соответствия или декларации о соответствии Евразийского экономического союза. Компания должна быть зарегистрирована на сайте государственной информационной системы промышленности, не иметь долгов по налогам и сборам, не находиться в процессе ликвидации или банкротства и так далее.

Олег Вахитов

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