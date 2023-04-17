За месяц количество выданных потребительских кредитов на Дону увеличилось на 25%

В марте 2023 года жители Ростовской области получили 31 040 потребительских кредитов, что на 25% больше, чем в феврале 2023 года (24 794 кредитов), сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

В Краснодарском крае рост выдачи кредитов за месяц составил 22,2% (33 521 — в феврале и 40 949 — в марте). На Ставрополье в марте было выдано 18 114 кредитов, что на 25% больше, чем в феврале (14 490).

По данным бюро, общее количество выданных потребительских кредитов в России в марте 2023 году составило 1,09 млн. единиц. Это на 128,5% больше, чем в марте 2022 года, когда было выдано 0,48 млн. единиц кредитов.

«После трех месяцев непрерывного сокращения, в марте выдача потребительских кредитов в стране существенно выросла. В то же время компенсировать предшествующее падение в полной мере не удалось, выдача лишь вернулась на уровень лета прошлого года», — прокомментировал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Анастасия Назарова