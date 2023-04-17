ФАС разрешила холдингу «Новоросталь-М» приобрести АО «Ариэль Металл»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) удовлетворила ходатайство ООО «Торговая компания Новосталь-М» о приобретении АО «Ариэль Металл», а также прав определять условия деятельности ООО «АМД» и ООО «Вольфагролес». Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По мнению службы, сделка не приведет к ограничению конкуренции на рынках оптовой торговли металлами и транспортной обработки грузов.

ООО «Новосталь-М» — металлургический холдинг, основными активами которого являются Абинский электрометаллургический завод и металлургический завод Балаково. В общей сложности на заводах холдинга работает более семи тысяч человек.

Компания «Ариэль Металл» специализируется на оптовой торговле металлами и металлическими рудами, «АМД» и «Вольфагролес» — на транспортной обработке грузов.

Тат Гаспарян

Читайте нас в Telegram