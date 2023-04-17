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Власти Татарстана ликвидировали торговое представительство региона на Украине

Правительство Татарстана ликвидировало торговое представительство республики на Украине. Постановление подписал глава Кабмина региона Алексей Песошин.

Теперь министерство промышленности и торговли обязано контролировать процесс упразднения представительства Татарстана в Киеве и обеспечить проведение связанных с этим мероприятий в установленном законом порядке.

Торговое представительство Татарстана на Украине было открыто в декабре 1996 года. Открытие прошло в рамках соглашение между сторонами о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.

"Ъ-Казань"

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