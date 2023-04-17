«Технопарк Пермь» может построить собственный офис

«Технопарк Пермь» не смог подобрать новый офис и рассматривает возможность строительства собственного здания. Об этом порталу «РБК-Пермь» рассказал один из основателей парка Евгений Протопопов. «Переехать нам все еще не удалось, так как помещение не подошло. На данный момент мы отсмотрели более 30 объектов, сейчас продолжаем поиски. Рассматриваем даже вариант построить новое здание для технопарка»,— заявил господин Протопопов.

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«Технопарк Пермь» временно прекратил работу в начале 2023 года из-за того, что арендодатель помещений (ППГ «Иолла») поднял плату для технопарка на 40% (с 2,5 млн руб. в месяц почти до 4 млн руб.).

«Технопарк Пермь» был основан Евгением Протопоповым при поддержке региональных властей в 2017 году. Среди его резидентов — 33 компании из сферы IT-технологий, которые за счет работы в технопарке получали налоговые льготы. В общей сложности технопарк занимал в здании на ул. Стахановской, 54п, около 20 тыс. кв. м. Ранее планировалось, что его площадь увеличится до 30 тыс. кв. м.