Число работающих жителей Челябинской области снизилось на 1,8%

В 2022 году в Челябинской области числилось 1,73 млн работающих граждан. Это на 1,8%, или на 32,1 тыс. человек, меньше, чем в 2021 году. Об этом сообщается в исследовании «РИА Новости».

Доля безработных в Челябинской области в 2022 году оценивалась в 3,1%. В целом по России показатель составил 3,9%. В целом по стране трудоустроенных граждан за год стало больше на 0,4%, или на 263,2 тыс.

Среди регионов РФ ощутимее всего число работающих снизилось в Пензенской (-4,7%) и Мурманской (-3,2%) областях. Сильнее всего количество трудоустроенных выросло в Севастополе (+14,6%), Тыве (+8,5%) и Ингушетии (+8,1%).