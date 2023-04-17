Эксперты Евроконтроля прогнозируют открытие аэропортов Кубани не ранее 2029 года

Эксперты Европейской организации по безопасности воздушной навигации (EUROCONTROL) прогнозируют, что закрытые аэропорты в 11 городах России, в том числе в Краснодарском крае, возобновят работу не раньше 2029 года. Об этом сообщает «РБК Краснодар» со ссылкой на отчет компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

«Ограничения в воздушном пространстве Украины, России, Беларуси и Молдовы сохранятся до конца 2029 года»,— говорится в отчете EUROCONTROL.

С 24 февраля 2022 года в России остаются закрытыми аэропорты в 11 городах: Анапе, Геленджике, Краснодаре, Симферополе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону и Элисте. Пассажиры могут использовать альтернативные маршруты, пролегающие через аэропорты Сочи и Минеральных Вод.

Татьяна Ручкина

Читайте нас в Telegram