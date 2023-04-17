Бывшего арзамасского полицейского кадровика осудили за поборы и взятки

Арзамасский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего сотрудника городской полиции, обвиненного в получении взятки, мошенничестве и превышение полномочий. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области.

По фабуле дела начальник отдела кадров арзамасского отделения полиции в феврале-апреле 2020 года получил 80 тыс. руб. в виде взятки от инспектора ГИБДД за общее попустительство по службе и оформление документов для страховой премии после бытовой травмы. Ранее в 2019 году осужденный обманывал коллег, забирая у них часть премий.

Приговором суда бывшему полицейскому кадровику назначено 9,6 года колонии строгого режима со штрафом 240 тыс. руб. и запретом занимать должности в правоохранительных органах на пять лет.

Владимир Зубарев