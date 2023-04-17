Климат против пива

В бывших складских помещениях под Мадридом плети хмеля растут под светодиодными лампами — и под пристальным внимание сотрудников испанского стартапа Ekonoke. Это не просто эксперимент — а один из наиболее реальных способов восполнить дефицит хмеля, главного ингредиента пива. Традиционные плантации хмеля теряют урожайность из-за быстрого изменения климата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Хавьер Рамиро, главный научный сотрудник испанского стартапа по выращиванию хмеля в закрытых помещениях Ekonoke

Фото: Juan Medina, Reuters Хавьер Рамиро, главный научный сотрудник испанского стартапа по выращиванию хмеля в закрытых помещениях Ekonoke

Фото: Juan Medina, Reuters

Чтобы хмель, растение влаголюбивое, получился должного качества, он должен все время своей довольно долгой вегетации расти при умеренной температуре воздуха и влажности. Таких мест в мире не очень много: Бавария в Германии, Чехия, северо-запад США, Чувашия в России. К сожалению, уже скоро можно будет сказать: было не очень много. Глобальное потепление меняет погодные условия в традиционных регионах выращивания хмеля, урожайность падает, и хуже того — падает качество сырья. Пивоваренная промышленность начинает постепенно испытывать дефицит хмеля. В 2022 году производство в США сократилось на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в Германии — на 21%, а в Чехии — более чем на 40% из-за аномально жаркого и сухого лета.

Испанский стартап Ekonoke предлагает решение: выращивать хмель на гидропонике, в помещениях, работающих на возобновляемых источниках энергии. Этот способ снижает использование воды на 95%, а повышение температуры воздуха становится не минусом, а плюсом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Официантка наливает пиво, приготовленное из хмеля, выращенного Ekonoke

Фото: Juan Medina, Reuters Официантка наливает пиво, приготовленное из хмеля, выращенного Ekonoke

Фото: Juan Medina, Reuters

В стартапе работают 11 агрономов, химиков и биотехнологов, они считают своей миссией ни больше ни меньше как спасение настоящего пива. Пока дело далеко не дошло до промышленного использования гидропонного хмеля, ученые подбирают комбинации питательных веществ, света и воды для каждого из сортов хмеля. Их задача — максимально улучшить органолептические показатели хмеля, чтобы энтузиасты пива могли и дальше бестрепетно наслаждаться горьковатым фруктовым ароматом напитка настоящего крафтового качества.

К листьям экспериментальных растений, к стеблям и корням прикреплены многочисленные датчики, фиксирующие, как меняются показатели жизнедеятельности растений в разных водных режимах, при добавлении разных количеств удобрений и при разной длине волны света из светодиодных ламп. Хмель на бывшем складе никогда не чувствовал настоящего солнечного света и тем не менее прекрасно растет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ана Саез, главный операционный директор испанского стартапа по выращиванию хмеля в помещении Ekonoke,

Фото: Juan Medina, Reuters Ана Саез, главный операционный директор испанского стартапа по выращиванию хмеля в помещении Ekonoke,

Фото: Juan Medina, Reuters

Есть и еще одно важное отличие от хмеля, выращенного на открытом воздухе: экспериментальные растения никогда не получали пестицидной нагрузки, их просто не от чего защищать.

Финансирует исследование местный испанский производитель пива и минеральной воды Hijos de Rivera, создавший популярный хипстерский бренд Estrella Galicia. В будущем Ekonoke хочет устраивать хмелевые плантации в непосредственной близости от пивоваренного производства, чтобы максимально снизить транспортные расходы.

По материалам.

Ольга Грибова