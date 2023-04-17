АО «Заслон» выпустит трехлетние облигации на 1 млрд рублей

Оборонный холдинг АО «Заслон» проведет первый сбор заявок на выпуск трехлетних облигаций объемом не менее 1 млрд руб. Компания планирует заинтересовать институциональных инвесторов, фонды, брокеров и частных вкладчиков, сообщили 17 апреля.

Организаторами выпуска облигаций станут банк «Россия» и «Промсвязьбанк». Заем будет размещен в рамках общей программы эмиссии облигаций компании, зарегистрированной в ноябре 2021 года и предусматривающей совокупный объем займа до 50 млрд рублей. Облигации в рамках этой бессрочной программы могут размещаться на срок до 10 лет.

Привлеченные средства «Заслон» планирует потратить на разработку линейки портативных медицинских ультразвуковых сканеров под зарегистрированным брендом «СмартСкан», производство сверхвысокочастотных монолитных интегральных схем для комплектования радиоэлектронной аппаратуры, а также строительство БЦ класса А «Атлас сити» в Московском районе Санкт-Петербурга.

АО "Заслон" Акционерное общество (АО) "Заслон" разрабатывает и производит различное бортовое оборудование для военной авиации, радиоэлектронные комплексы для ВМФ, судовое климатическое оборудование. По данным базы "Картотека", в 2013 году выручка АО составила 2,65 млрд руб. Александр Горбунов, упоминающийся в деле о покушении на журналиста Олега Кашина, руководил "Заслоном" через управляющую компанию (УК) "Проминвест". При этом акционерным обществом учрежден еще и Научно-испытательный институт эргатических систем, расположенный в подмосковном Жуковском. Сама УК "Проминвест" учреждена ООО "Проминвест", акции которого поделены между "Ростехом" и "ВЭБ Капиталом". При этом, по данным на декабрь 2014 года, акционерами "Заслона" были на 60% ЗАО "Система" и на 40% УК "Ленинец". Согласно "Картотеке", владеет УК "Ленинец" супруга псковского губернатора Кира Турчак.

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