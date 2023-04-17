Wizz Air извинилась перед Грузией за упоминание Абхазии

Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air принесла извинения Грузии за то, что упомянула Абхазию в своем бортовом журнале в качестве отдельного государства, хотя сразу же исправила ошибку в онлайн-табло. Об этом сообщило Объединение аэропортов Грузии (ОАГ).

В сообщении ОАГ подчеркивается, что о произошедшем авиационным властям доложили бдительные пассажиры. Объединение совместно с МИД Грузии «оперативно обратилось к авиакомпании», в результате Wizz Air «в кратчайший срок исправила ошибку и принесла извинения». Тем не менее ОАГ считает, что теперь авиакомпании надлежит либо полностью изъять бортовой журнал со всех рейсов, либо исправить печатную версию любым способом.

В ответном заявлении венгерский лоукостер подчеркивает, что не имеет никакого прямого отношения к печатному изданию, а выпуском журнала занималась «отдельная группа». Тем не менее Wizz Air взяла всю ответственность на себя.

Венгерская авиакомпания эксклюзивно оперирует в Грузии с аэропорта Кутаиси — третьего по загрузке аэродроме страны. В 2022 году Wizz Air вышла на первое место среди всех авиакомпаний, оперирующих в стране с сегментом рынка 13%. На втором месте Turkish airlines — 12%. На третьем — турецкая Pegasus, 9%.

По данным ОАГ, с января по ноябрь прошлого года (более свежих данных пока нет из-за специфики подсчета) Wizz Air обслужила в Грузии 639 086 пассажиров из общего числа 3 694 358.

Российские авиакомпании прямые рейсы в направлении Грузии не выполняют с лета 2019 года, когда они были запрещены указом президента РФ Владимира Путина в ответ на антироссийские выступления в Тбилиси.

Георгий Двали, Тбилиси