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Коммерсантъ FM
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Wizz Air извинилась перед Грузией за упоминание Абхазии

Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air принесла извинения Грузии за то, что упомянула Абхазию в своем бортовом журнале в качестве отдельного государства, хотя сразу же исправила ошибку в онлайн-табло. Об этом сообщило Объединение аэропортов Грузии (ОАГ).

В сообщении ОАГ подчеркивается, что о произошедшем авиационным властям доложили бдительные пассажиры. Объединение совместно с МИД Грузии «оперативно обратилось к авиакомпании», в результате Wizz Air «в кратчайший срок исправила ошибку и принесла извинения». Тем не менее ОАГ считает, что теперь авиакомпании надлежит либо полностью изъять бортовой журнал со всех рейсов, либо исправить печатную версию любым способом.

В ответном заявлении венгерский лоукостер подчеркивает, что не имеет никакого прямого отношения к печатному изданию, а выпуском журнала занималась «отдельная группа». Тем не менее Wizz Air взяла всю ответственность на себя.

Венгерская авиакомпания эксклюзивно оперирует в Грузии с аэропорта Кутаиси — третьего по загрузке аэродроме страны. В 2022 году Wizz Air вышла на первое место среди всех авиакомпаний, оперирующих в стране с сегментом рынка 13%. На втором месте Turkish airlines — 12%. На третьем — турецкая Pegasus, 9%.

По данным ОАГ, с января по ноябрь прошлого года (более свежих данных пока нет из-за специфики подсчета) Wizz Air обслужила в Грузии 639 086 пассажиров из общего числа 3 694 358.

Российские авиакомпании прямые рейсы в направлении Грузии не выполняют с лета 2019 года, когда они были запрещены указом президента РФ Владимира Путина в ответ на антироссийские выступления в Тбилиси.

Георгий Двали, Тбилиси

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Собака спит на улице города Ткварчели

Собака спит на улице города Ткварчели

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Заброшенный дом отдыха «Чайка» — бывший замок принца Ольденбургского в Старой Гагре

Заброшенный дом отдыха «Чайка» — бывший замок принца Ольденбургского в Старой Гагре

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Заброшенное здание бывшего ресторана «Амра» на набережной Сухума

Заброшенное здание бывшего ресторана «Амра» на набережной Сухума

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Импровизированная заправка в городе Гал

Импровизированная заправка в городе Гал

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов

Заброшенное здание вокзала на станции Псырцха — остановочного пункта Абхазской железной дороги в Новом Афоне

Заброшенное здание вокзала на станции Псырцха — остановочного пункта Абхазской железной дороги в Новом Афоне

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Автобусная остановка «Дельфин» в Гагре, построенная в 1960-годах по проекту Зураба Церетели

Автобусная остановка «Дельфин» в Гагре, построенная в 1960-годах по проекту Зураба Церетели

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Заброшенный дом в Ткварчели

Заброшенный дом в Ткварчели

Фото: Коммерсантъ / Татьяна Горд  /  купить фото

Объявление на берегу водохранилища реки Псырцхи в Новом Афоне

Объявление на берегу водохранилища реки Псырцхи в Новом Афоне

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Здание заброшенной спортивной базы «Эшеры» в Сухуме

Здание заброшенной спортивной базы «Эшеры» в Сухуме

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Здание сухумского ресторана «Абхазия» в строительных лесах

Здание сухумского ресторана «Абхазия» в строительных лесах

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Тороговец на пляже Пицунды

Тороговец на пляже Пицунды

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Заброшенный жилой дом в Гале

Заброшенный жилой дом в Гале

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов

Жилой дом в центре Ткварчели

Жилой дом в центре Ткварчели

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Заброшенное здание в Ткварчели

Заброшенное здание в Ткварчели

Фото: Коммерсантъ / Татьяна Горд  /  купить фото

Киоск на пляже Гагры

Киоск на пляже Гагры

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Отдыхающие на пляже Пицунды

Отдыхающие на пляже Пицунды

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

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Собака спит на улице города Ткварчели

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Заброшенный дом отдыха «Чайка» — бывший замок принца Ольденбургского в Старой Гагре

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Заброшенное здание бывшего ресторана «Амра» на набережной Сухума

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Импровизированная заправка в городе Гал

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов

Заброшенное здание вокзала на станции Псырцха — остановочного пункта Абхазской железной дороги в Новом Афоне

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Автобусная остановка «Дельфин» в Гагре, построенная в 1960-годах по проекту Зураба Церетели

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Заброшенный дом в Ткварчели

Фото: Коммерсантъ / Татьяна Горд  /  купить фото

Объявление на берегу водохранилища реки Псырцхи в Новом Афоне

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Здание заброшенной спортивной базы «Эшеры» в Сухуме

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Здание сухумского ресторана «Абхазия» в строительных лесах

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Тороговец на пляже Пицунды

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Заброшенный жилой дом в Гале

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов

Жилой дом в центре Ткварчели

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Заброшенное здание в Ткварчели

Фото: Коммерсантъ / Татьяна Горд  /  купить фото

Киоск на пляже Гагры

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Отдыхающие на пляже Пицунды

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

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