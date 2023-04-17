В Татарстане пресекли деятельность финансовой пирамиды

Правоохранители в Татарстане пресекли работу финпирамиды. Об этом сообщает «МВД медиа».

Следствие считает, что подозреваемые привлекла новых вкладчиков, при этом обещая им

высокодоходную финансовую деятельность на базе созданной злоумышленниками платформы. Но в действительности их организация работала как инвестиционная пирамида, а доход ее участников складывался благодаря постоянному привлечению денег со стороны новых вкладчиков, уточнили в «МВД медиа».

Всего на данный момент задержаны пятеро участников финпирамиды, включая троих татарстанцев и двоих марийцев. Все они заключены под стражу. Против них возбуждено уголовное дело. Еще двое организаторов пирамиды объявлены в розыск, как и трое лидеров казанского филиала организации. Они вели свою преступную деятельность с мая 2020 года по август 2021-го.

Всего потерпевшими являются свыше 300 жителей. Общий ущерб, который им нанесли подозреваемые, составляет свыше 200 млн руб.

"Ъ-Казань"