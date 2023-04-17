Более 500 детских лагерей откроются летом в Удмуртии

524 детских лагеря будут работать в республике летом, сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии. Среди них 13 санаторно-оздоровительных и 16 загородных, 23 лагеря труда и отдыха, 472 лагеря с дневным пребыванием на базе учреждений образования. Всего в них проведут около 200 профильных смен различной направленности (спортивные, творческие, образовательные, патриотической и IT-направленности, и др).

«В обязательном порядке остаются требования по обеспечению дополнительной дезинфекции помещений и территорий лагерей, использованию средств индивидуальной защиты, проведению тестирования и анализов сотрудников загородных лагерей перед каждой сменой», — заявила первый заместитель министра образования и науки УР Ирина Крохина.