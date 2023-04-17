Дорогу на улице Родионова планируют отремонтировать за 29,2 млн рублей

Объявлен конкурс по выбору подрядчика на ремонт дороги на участке улицы Родионова от улицы Большой Печерской до улицы Бринского в Нижнем Новгороде. Начальная (максимальная) стоимость работ составила 29,2 млн руб., сообщается на портале госзакупок.

Заказчиком выступило Главное управление по строительству метро, мостов и дорог (ГУММиД). До 1 июля подрядчик должен обновить дорожное покрытие, нанести разметку, отремонтировать ограждения и восстановить газоны после завершения работ.

Заявки принимаются до 24 апреля, победителя выберут 26 апреля.

Елена Ковалева