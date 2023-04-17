Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Дорогу на улице Родионова планируют отремонтировать за 29,2 млн рублей

Объявлен конкурс по выбору подрядчика на ремонт дороги на участке улицы Родионова от улицы Большой Печерской до улицы Бринского в Нижнем Новгороде. Начальная (максимальная) стоимость работ составила 29,2 млн руб., сообщается на портале госзакупок.

Заказчиком выступило Главное управление по строительству метро, мостов и дорог (ГУММиД). До 1 июля подрядчик должен обновить дорожное покрытие, нанести разметку, отремонтировать ограждения и восстановить газоны после завершения работ.

Заявки принимаются до 24 апреля, победителя выберут 26 апреля.

Елена Ковалева

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...