На довыборах в думу Арамили победили три представителя «Единой России»

Три представителя «Единой России» 16 апреля одержали победу на довыборах в Арамильском городском округе (Свердловская область) по трехмандатному избирательному округу №1. Муниципальными депутатами стали Олег Костин, Анастасия Соловьева и Татьяна Тихонова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Администрация и дума Арамильского городского округа

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Администрация и дума Арамильского городского округа

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

За места в гордуме также боролись кандидаты от КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России», а также два самовыдвиженца.

В выборах приняли 614 избирателей. Это 16,72% от числа зарегистрированных избирателей, сообщили в telegram-канале избирательной комиссии Свердловской области.

Напомним, довыборы в Арамиле были назначены в связи с досрочным прекращением полномочий депутатов Валерия Блинова, Марины Мишариной, Алексея Мишина. Госпожа Мишарина стала главой Арамили, а господин Мишин ее первым заместителем. Валерий Блинов скоропостижно скончался.

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Артем Матюхин