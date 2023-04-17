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Власти Дона передали СЗ «Левенцовский» участки для комплексного освоения в Ростове

Специализированный застройщик «Левенцовский» получил в аренду на десять лет без проведения торгов участки для строительства 23 жилых домов, сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

Инвестор планирует построить 606 тыс. кв. м. Объем вложение в проект составит 36,7 млрд руб. Помимо строительства, компания разработает и передаст администрации города проекты двух детских садов на 130 и 350 мест, а также образовательного комплекса, включающего школу на 1750 мест и детский сад на 325 мест. Еще 5% жилья будет передано городу на безвозмездной основе для социальных нужд.

Анастасия Назарова

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