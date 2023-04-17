Казань готова внедрить Fan ID в случае выхода «Рубина» в Премьер-Лигу

Казань готова в оперативном формате внедрить систему Fan ID в случае выхода «Рубина» в Премьер-Лигу, либо в случае проведения здесь игры за Суперкубок РФ. Об этом заявил глава Минспорта Татарстана Владимир Леонов, передает ТАCC.

«"Решение принято, если никаких изменений не произойдет, то будем работать. Остается открытым вопрос по суперкубку, который мы хотели бы провести летом в Казани», — отметил господин Леонов.

Система Fan ID в Премьер-Лиге работает с 1 декабря на стадионах всех клубов лиги. При этом для посещения игр Первой лиги, где выступает «Рубин», она не нужна.

"Ъ-Казань"