Для отчима, подозреваемого в убийстве пятилетнего пасынка в Краснодаре, запросили 22 года колонии

Гособвинитель попросил дать мужчине, подозреваемому в убийстве пятилетнего пасынка Вовы Пащенко, 22 года лишения свободы в колонии строгого режима. Для его супруги прокурор запросил 21 год тюрьмы. Об этом сообщает корреспондент «Ъ-Кубань» из зала Краснодарского краевого суда.

Помимо этого прокурор попросил в качестве смягчающего обстоятельства признать наличие несовершеннолетних детей. В свою очередь представители потерпевших запросили пожизненное заключение для отчима.

В июне 2022 года родители сообщили об исчезновении ребенка. Тело пятилетнего мальчика, которого искали почти сутки в Краснодаре, обнаружили закопанным на берегу реки Кубань в районе Гидростроя. По версии следствия, мальчика избили до смерти.

Олег Исаев

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