В 2022 году в рамках РАИП не было освоено 3,4 млрд рублей

В 2022 году объем бюджетных инвестиций в Республиканскую адресную инвестиционную программу составил 31,5 млрд руб., из них средства республиканского бюджета — 17,8 млрд руб., федерального — 13,7 млрд руб., сообщила заместитель министра экономического развития и инвестиционной политики Башкирии Светлана Малинская на заседании комитета Курултая по бюджету.

Объем освоенных средств по итогам 2022 года составил 27,1 млрд руб. (86% от запланированного). По сравнению с 2021 годом денежный вклад в капитальные инвестиции вырос в 1,8 раз, когда объем бюджетных инвестиций составил 18,7 млрд руб., объем освоенных средств — 15 млрд руб.

В 2022 году не освоено 3,4 млрд руб., из них под заключенные контракты 2,2 млрд руб. были переведены на 2023 год. По словам Светланы Малинской, законтрактованность всех бюджетных инвестиций в 2022 году составила 29,3 млрд руб. или 93%.

Майя Иванова

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