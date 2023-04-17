Федеральные власти поручили разработать комплексный план экологической реабилитации территории КУБа

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко провела совещание по вопросу ликвидации последствий деятельности шахт, расположенных на территории Кизеловского угольного бассейна Пермского края. В совещании приняли участие губернатор Дмитрий Махонин, депутаты Госдумы РФ, представители Минэнерго России и ФГБУ по вопросам реорганизации и ликвидации нерентабельных шахт и разрезов «ГУРШ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Виктория Абрамченко заявила, что необходимо не допустить экологических рисков из-за ситуации с ликвидацией последствий добычи угля в КУБе. Добыча угля на этой территории велась более 200 лет. «Это еще один пример использования природных ресурсов без последующей ликвидации и восстановления экосреды. Последняя шахта была закрыта еще в 2001 году, однако восстановительные работы не завершены в полном объеме до сих пор»,— отметила вице-премьер.

Глава Прикамья Дмитрий Махонин рассказал, что вопрос ликвидации последствий ведения горных работ в КУБе остается наиболее актуальной экологической проблемой Пермского края. Ежегодные объемы изливов кислых шахтных вод исчисляются десятками миллионов кубических метров. Масса загрязняющих веществ, выносимых на поверхность земли с изливами, составляет сотни тысяч тонн. Ключевой задачей в решении этой проблемы является экологическая реабилитация. «В решении проблемы, которая существует уже более двадцати лет, мы рассчитываем на поддержку правительства России и расширение перечня проектов нацпроекта “Экология”. Принятие мер позволит избежать более тяжелых последствий, за которыми может последовать экологическая катастрофа. Учитывая масштабность проблемы, считаем, что для ее решения необходимо скоординировать действия всех ведомств в рамках всех возможных программ и проектов. Просим вас оказать содействие Пермскому краю в организации слаженной и эффективной работы всех федеральных ведомств и определении механизма реализации мероприятий по экологической реабилитации нарушенной территории в рамках федеральных программ и проектов»,— сказал глава Прикамья.

В ходе совещания Виктория Абрамченко заявила о необходимости комплексной работы по ликвидации последствий с применением лучших технологий, одобренных научным сообществом.

Вице-премьер также акцентировала внимание на необходимости изучить сделки по переходу прав собственности на объекты недвижимости, чтобы реальные владельцы несли соответствующее бремя финансовой ответственности после вывода из эксплуатации своих объектов. Минэнерго РФ совместно с правительством Пермского края при участии Минприроды, Росприроднадзора, Росводресурсов поручено разработать план мероприятий по комплексной экологической реабилитации территории и ликвидации последствий деятельности шахт с набором первоочередных неотложных мер.

При этом Виктория Абрамченко не поддержала текущие предложения федеральных ведомств. «Пока нет оценки эффективности ликвидации вреда и очистки вод, при этом стоимость проекта оценивается более чем в 12 млрд руб. и 1,5 млрд руб. ежегодных затрат для содержания объектов. Нужно посмотреть мировую и российскую практику, опираться на научные исследования и наилучшие технологии ликвидации последствий деятельности таких объектов. И важно обеспечить комплексный мониторинг объекта, чтобы не допустить ухудшения экологической ситуации»,— сказала вице-премьер.